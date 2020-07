Die Division Chemtech sei als einziger Lieferant von Säuleneinbauten, Verpackungen und Schalen für die integrierte Ölraffinerie und den petrochemischen Komplex von Dangote in der Nähe von Lagos ausgewählt worden, teilte Sulzer am Dienstag mit. Die bestellten Ausrüstungsgegenstände gehören zur Massentransfer-Technologie von Sulzer und sollen eine wichtige Rolle spielen in der voraussichtlich weltweit grössten Rohöldestillations-Anlage mit der grössten einzelnen Rohdestillationskolonne.

Die Dangote Group als Auftraggeber baut derzeit einen Raffinerie-Komplex, in dem 650'000 Fässer Rohöl am Tag verarbeitet werden können. Das Werk soll Nigeria dabei helfen, den eigenen Treibstoffbedarf zu decken und gleichzeitig zu den weltweit führenden Exporteuren von Benzin, Diesel, Flugbenzin und anderen petrochemischen und erdölbasierten Produkten aufzuschliessen. Die Raffinerie soll voraussichtlich Ende 2022 betriebsbereit sein.

Zum Auftragsvolumen waren bisher bei Sulzer keine näheren Angaben zu erfahren.

(AWP)