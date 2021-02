Neben sieben Hochdruckpumpen kommen 46 weitere Pumpen in der Anlage "Shuqaiq 3" zum Einsatz, wie Sulzer am Donnerstag mitteilt. Angaben zum Auftragsvolumen werden keine gemacht. Die Entsalzungsanlage wird als Public Private Partnership vom saudischen Staat und einem internationalen Konsortium gebaut, wie es weiter heisst. Errichtet wird sie von der spanischen Ingenieursfirma Acciona. Die Anlage soll täglich 450'000 Liter Wasser für die Städte Dschazan und Abha im Süden des Landes am Roten Meer produzieren. Die Fertigstellung ist Ende des Jahres geplant.

(AWP)