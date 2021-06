Blue Planet hat einen Kohlenstoff-Mineralisierungsprozess entwickelt, der Kohlenstoff aus Emissionsquellen wie Kraftwerken, Stahl, Zement, Raffinerien und andern ausscheidet, nutzt und speichert. Diese sogenannte CCUS-System wird von Sulzer weiterentwickelt und optimiert, wie der Winterthurer Traditionskonzern am Montag mitteilte.

Demnach wird die Sulzer-Technologie in diesem neuen Verfahren genutzt, um den Ausstoss von Kohlenstoff zu reduzieren und so die Treibhausgasemissionen aus dem industriellen Betrieb zu senken. Unter anderem werde der Prozess die Zementindustrie bei der Herstellung von Kohlenstoff-neutralem Beton unterstützen, so Sulzer.

Das CO2 wird mit der Methode von Blue Planet mineralisiert. So können synthetische Kalksteinzuschläge gebildet werden, welche das CO2 dauerhaft in einer festen, kristallinen Karbonatform binden.

(AWP)