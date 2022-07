Die Generalversammlung von Tornos hat bekanntlich im April eine Herabsetzung des Nennwerts der Aktien beschlossen.

Die Reduktion des Nennwertes um 2,50 Franken je Namenaktie bei Tornos erfolgt nun zum einen mittels Ausschüttung an die Aktionäre von 0,25 Franken je Namenaktie und zum andern als Zuweisung an die Kapitaleinlagereserven von 2,25 Franken je Aktie.

Die Ausschüttung der Dividende von 0,25 Franken je Aktie wird den Aktionären spesenfrei und ohne Abzug der Verrechnungssteuer mit Valuta 13. Juli 2022 ausbezahlt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Bereits ab dem 11. Juli werden die Namenaktien von Tornos an der Schweizer Börse SIX ex Nennwertrückzahlung und mit dem neuen Nennwert von 1,00 Franken je Aktie gehandelt.

(AWP/cash)