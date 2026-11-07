Gespräche mit Interessenten finden laut Ferfecki laufend statt. Noch waren aber nicht die richtigen Käufer darunter. «Der Markt für solche Anwesen hat sich verlangsamt. Ein Verkauf braucht entsprechend Zeit», so der erfahrene Makler. Ihm ist es ein Anliegen, würdige Käufer zu finden. «Die Villa ist nichts für Spekulanten, sondern für Liebhaber, die Verantwortung für die Geschichte und Bedeutung der Villa Wolfer übernehmen.»