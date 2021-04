Im Jahr 2016 hatte SGS am Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung gekauft und stockt diese nun auf. Finanzielle Angaben zur Transaktion, etwa zum Kaufpreis, werden in der Mitteilung vom Donnerstag keine gemacht.

Das 2010 gegründete Hongkonger Unternehmen mit Ablegern in Macau und Zhuhai ist auf Materialprüfungen und -inspektionen in Bereichen wie Bau- und Ingenieurwesen, Autobahnen und Flughäfen spezialisiert. "The Lab" beschäftigt den Angaben zufolge an die 300 Techniker und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 120 Millionen Hongkong Dollar, das sind umgerechnet 14,6 Millionen Franken.

Mit "The Lab" will SGS-Chef Frankie Ng den "erfolgreichen Wachstumskurs" im Materialprüfungsgeschäft fortsetzen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Im Jahr 2015, also kurz vor dem Einstieg von SGS beim Unternehmen, hatten die Hongkonger einen Umsatz von gut 40 Millionen HKD erzielt.

(AWP)