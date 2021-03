Das Projekt ist auf die Digitalisierung und Automatisierung der Produktion ausgelegt und soll Lieferzeiten verkürzen. Das genaue Investitionsvolumen nennt der Konzern in einer Mitteilung vom Montag nicht.

Mit der Investition will der Konzern den Angaben zufolge zu den "fortschrittlichsten Standards" in der Branche aufschliessen. Zudem werde in der Nähe der Fabrik ein 5'300 Quadratmeter grosses Logistikzentrum für das Material und Komponenten in Betrieb genommen, um Lieferketten zu optimieren und Durchlaufzeiten zu verkürzen. Die Sulzer-Fabrik in Kotka sei eine der wichtigsten Anbieter von konfigurierten Prozesspumpen, Rührwerken und Turbokompressoren für den Weltmarkt. Das Werk umfasse einen Prüfstände im Industriemassstab und Forschungseinrichtungen.

Der Fahrplan für das Projekt sieht gemäss Mitteilung den Start im April 2021 vor und der Abschluss soll in der ersten Jahreshälfte 2022 erfolgen.

(AWP)