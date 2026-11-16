Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im September wieder gesteigert ‌und ⁠damit den monatelangen Abwärtstrend gebrochen. Die Fertigung legte ⁠um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, wie das EU-Statistikamt Eurostat ‌am Montag mitteilte. Von der ‌Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten ​ein Plus von 0,3 Prozent erwartet. Im August war die Fertigung um 0,5 Prozent gesunken und im Juli um 0,3 Prozent heruntergefahren worden. Im ‌Juni ergab sich ein Minus von 0,2 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat sank die Industrieproduktion im September ​überraschend deutlich - und zwar um 1,5 Prozent. ​Hier hatten Fachleute nur ​ein Minus von 0,2 Prozent auf dem Zettel, nach ‌einem Minus von 1,1 Prozent im August.