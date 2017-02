Industrieriese im ÜbergangsjahrABB vertröstet die Aktionäre

Die zuletzt bei ABB eingegangenen Grossaufträge hatten es erahnen lassen: Das Schlussquartal steht beim Industriekonzern aus Zürich für eine spürbare Verbesserung der Auftragssituation, was in Expertenkreisen auch entsprechend begrüsst wird.

Was die Gewinnentwicklung anbetrifft, so weiss der vorliegende Zahlenkranz allerdings etwas weniger zu überzeugen. Trotz einer günstigeren Vergleichsbasis aus dem Vorjahr und wenig ambitionierter Analystenerwartungen werden letztere teilweise verfehlt. Und als ob das nicht schon genug wäre, bezeichnet das Unternehmen das Jahr 2017 als ein Übergangsjahr.

Nach den Kursverlusten der letzten Tage setzt die ABB-Aktie im vorbörslichen Handel von Julius Bär zu einer leichten Erholung an. Zur Stunde gewinnt sie 0,1 Prozent auf 23,38 Franken.

Begrüsst wird in Expertenkreisen insbesondere der solide Umsatz- und Gewinnbeitrag aus dem Stromübertragungsgeschäft. Der strategische Entscheid, an diesem Geschäftszweig festzuhalten sei rückblickend richtig gewesen, so lautet der Tenor.

In den Divisionen Electrification Products und Discrete Power Automation & Motion bleibt die Margenentwicklung hingegen hinter den Erwartungen zurück.

Wie in einer ersten Stellungnahme der Zürcher Kantonalbank nachzulesen ist, entspricht die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal zu weiten Teilen den bankeigenen Erwartungen. Beim Auftragseingang sei die Dynamik von Grossaufträgen im Strominfrastrukturgeschäft getrieben gewesen, so der Autor. Den etwas tiefer als erwartet ausgefallenen Reingewinn begründet er mit höheren Garantie- sowie mit Pensionskosten. Der Experte hält am "Marktgewichten" lautenden Anlageurteil für die Aktie fest.

Den Aktionären wird Geduld abverlangt

Wie sein Berufskollege von der UBS Investmentbank schreibt, rechnet er auf Basis des vorliegenden Zahlenkranzes nur mit geringen Schätzungsanpassungen. Dennoch schliesst er nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Wochen und Monaten nicht aus, dass die von ihm mit "Neutral" und einem 12-Monats-Kursziel von 21,50 Franken eingestufte ABB-Aktie Gewinnmitnahmen zum Opfer fallen könnte.

Für Gesprächsstoff sorgt nicht zuletzt auch der von Vorsicht geprägte Ausblick für 2017. Dass ABB das laufende Jahr als ein Übergangsjahr bezeichnet, ist allerdings nicht neu. Entsprechende Andeutungen machten in den vergangenen Wochen und Monaten schon Konzernchef Ulrich Spiesshofer an einer Investorenkonferenz und Verwaltungsratspräsident Peter Voser in der hiesigen Wochenendpresse. Bei der ZKB wird der Begriff "Übergangsjahr" deshalb als wenig überraschend bezeichnet.

Auch was die Konsensschätzungen für 2017 anbetrifft, so lässt sich von diesen schon heute auf einen leichten Umsatzrückgang schliessen. Aufgrund der geplanten Kosteneinsparmassnahmen rechnen Analysten zumindest aber bei der Gewinnentwicklung im Jahresvergleich mit Verbesserungen.