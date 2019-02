Dies teilte der Industriekonzern am Freitag mit. Müller wird im Frühjahr seinerseits Yves Serra an der Konzernspitze beerben, wie schon im Dezember bekannt wurde. Joergensen übernimmt seinen neuen Posten als CFO und Geschäftsleitungsmitglied per 18. April.

Der 50-jährige schweizerisch-dänisch Doppelbürger hat gemäss Mitteilung verschiedene Management-Positionen bei Beratungs-, Logistik- und IT-Firmen ausgeübt, bevor er 2003 seine Karriere bei Georg Fischer startete. Seit 2009 leitete er die finanziellen Geschicke der Sparte Piping Systems.

