Auch beim Betriebsgewinn legte Inficon kräftig zu. Der EBIT wurde auf 59,5 Millionen Dollar mehr als verdoppelt - die entsprechende Marge erreichte mit 25,5 Prozent einen deutlich höheren Wert als im Vorjahr (14,0 Prozent), als das Ergebnis unter anderem durch US-Zölle deutlich belastet worden war. Zudem habe es dieses Jahr einige positive Einmaleffekte gegeben. Der Reingewinn kletterte auf 47,4 Millionen von zuvor nur 17,3 Millionen Dollar.