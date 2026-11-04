Die EZB strebt eine Inflationsrate von 2,0 Prozent an - ein Wert, von dem sie nunmehr weit entfernt ist. Sie hatte bereits im Juni ​und ​September auf den Teuerungsschub infolge ⁠des anhaltenden Iran-Krieges reagiert und den Leitzins auf ​aktuell 2,50 Prozent angehoben. Sie ⁠will vermeiden, dass der Ölpreisschock einen breiten Preisauftrieb auslöst: Denn mit anhaltend ‌hohen Energiekosten für Verbraucher und Firmen steigt das Risiko, dass sich Löhne und Preise hochschaukeln. Die Zentralbank achtet dabei insbesondere auf ‌die Dynamik der zugrunde liegenden Inflation, bei der die ​schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel aussen vor bleiben. Diese sogenannte Kernrate stabilisierte sich im Oktober: Sie wies wie im Vormonat 2,5 Prozent auf.