Die vom Ölpreisschock getriebene Inflation im Euro-Raum ist im August nicht ganz so hoch ausgefallen wie gedacht. ‌Die ⁠Verbraucherpreise stiegen um 3,2 Prozent, nach 2,9 Prozent im Juli, ⁠wie das EU-Statistikamt am Donnerstag mitteilte. In einer früheren Schätzzahl war von 3,3 Prozent ‌für August die Rede. Die Europäische ‌Zentralbank hatte vorige Woche auf den ​Inflationsschub reagiert und die Zinsen um einen Viertelpunkt auf 2,5 Prozent hochgesetzt. Sie rechnet damit, dass die Gesamtinflation noch bis in die erste Jahreshälfte 2027 deutlich über dem Zielwert der Notenbank ‌von 2,0 Prozent bleiben wird.