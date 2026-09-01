Die Konsumentenpreise stiegen im August um 3,3 Prozent, nach 2,9 Prozent ⁠im Juli, wie das EU-Statistikamt am Dienstag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Von ‌Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. Insbesondere ‌Energie erwies sich vor ​dem Hintergrund des Iran-Krieges erneut als Preistreiber: Sie verteuerte sich im August um 14,3 Prozent zum Vorjahresmonat. Die Europäische Zentralbank peilt bei der Gesamtinflation einen Wert von 2,0 Prozent. Zuletzt mehrten sich ‌die Signale, dass sich die Währungshüter mit einer Zinserhöhung gegen den Preisauftrieb stemmen werden.