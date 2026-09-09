Hohe Energiepreise infolge von ‌Lieferrisiken ⁠und Störungen des Seeverkehrs im Zusammenhang mit dem ⁠Nahost-Konflikt trieben sowohl die Erzeuger- als auch die Verbraucherpreise in ‌die Höhe, wie das ‌nationale Statistikamt am Mittwoch mitteilte. ​Der Erzeugerpreisindex stieg im Jahresvergleich um 3,8 Prozent. Im Juli hatte das Plus noch bei 3,5 Prozent gelegen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Analysten hatten ‌im Vorfeld mit einem Anstieg von 3,6 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat legten die Erzeugerpreise um ​0,4 Prozent zu.