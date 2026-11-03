Für die Schweizerische Nationalbank liegt das eigentliche Risiko nicht im aktuellen Inflationsniveau, sondern in einer möglichen Ausbreitung des Preisdrucks auf die gesamte Wirtschaft. Mit 1,5 Prozent liegt die Inflation weiterhin innerhalb des von der SNB definierten Preisstabilitätsbereichs von 0 bis 2 Prozent, während die Kerninflation keine Anzeichen einer Beschleunigung zeigt. Eine Zinserhöhung würde die globalen Ölpreise nicht unmittelbar senken und könnte die inländische Nachfrage unnötig schwächen, obwohl von ihr derzeit kaum Inflationsdruck ausgeht. Die SNB muss jedoch aufmerksam verfolgen, ob höhere Energiekosten zunehmend auf Transportpreise, Güterpreise und Inflationserwartungen übertragen werden.»