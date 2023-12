Experten erwarten dennoch keinen grossen Inflationssprung. Die Teuerung wird sich etwa nach Ansicht von Bantleon-Ökonom Jörg Angelé im Bereich von 1,5 Prozent einpendeln. So seien zum Beispiel die Löhne in der Schweiz deutlich weniger gestiegen als in der Eurozone. «Die SNB kann ihre Mission, die Inflationsrate wieder innerhalb des selbstgewählten Zielbandes zu verankern, daher als erfüllt ansehen», denkt Angelé.