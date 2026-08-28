Die Inflation liegt deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), ​die ​einen Wert von zwei Prozent ⁠anstrebt. Sie könnte deshalb im September ihren Leitzins ​zum zweiten Mal in diesem ⁠Jahr anheben - von 2,25 auf 2,50 Prozent. «Zwar bleiben die Entscheidungen von ‌der Datenlage abhängig, doch dürfte eine weitere Zinsanhebung notwendig sein, sofern sich die Inflationsaussichten nicht erheblich verbessern sollten», heisst es in den ‌diese Woche veröffentlichten Protokollen zur Juli-Zinssitzung der EZB. Die ​EZB hatte die Zinsen im Juni erstmals seit fast drei Jahren angehoben und auf der Sitzung im Juli pausiert.