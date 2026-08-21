Analysten erwarten, dass die ​Teuerung in den ⁠kommenden Monaten die Zielmarke der Notenbank überschreiten wird, da die Weitergabe von ‌Rohstoffkosten erfolgt. Dies trieb bereits die Grosshandelspreise in die Höhe. Die BOJ hatte die Zinsen im Juni auf ein 31-Jahres-Hoch ‌von einem Prozent angehoben. Im Juli hielt sie die ​Geldpolitik zwar stabil, warnte jedoch so deutlich wie nie zuvor vor steigenden Inflationsrisiken.