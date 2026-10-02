Analysten hatten im ‌Vorfeld mit einem Plus von 2,4 ‌Prozent gerechnet, nach einem Anstieg von ​1,8 Prozent im August. Ein weiterer Index, der zudem die schwankungsanfälligen Energiekosten herausrechnet und von der Bank of Japan (BoJ) als wichtiger Indikator für den Inflationstrend beachtet wird, kletterte um 3,0 ‌Prozent. Dieser Wert lag im August bei 2,0 Prozent. Die Daten für Tokio gelten als Frühindikator für die landesweite Preisentwicklung.