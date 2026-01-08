Dagegen seien die Preise für Pauschalreisen ins Ausland, für Medikamente ​und für verschiedene Gemüsesorten gesunken. ‌Im November war ‍die jährliche Inflationsrate auf null Prozent gesunken ​und lag damit am unteren Ende des Zins-Zielkorridors der Schweizerischen Nationalbank (SNB) von ‌null bis zwei ⁠Prozent. Für das ‌Gesamtjahr 2025 belief sich die Teuerung auf durchschnittlich ‍0,2 Prozent, so das Bundesamt für Statistik.