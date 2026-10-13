Ölpreise stark gestiegen

Seit Ausbruch des Iran-Kriegs ist Energie Haupttreiber der Inflation, nicht nur in Deutschland. Weil Tankschiffe die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Strasse von Hormus nicht verlässlich passieren können, sind die Ölpreise stark gestiegen - zuletzt über die Marke von 100 Dollar je Barrel (159 Liter). Autofahrer bekamen das im September mit Rekord-Spritpreisen an den Tankstellen zu spüren.