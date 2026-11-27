Die Inflationssorgen der Konsumenten sind allerdings nicht so hoch wie zu Beginn des Iran-Kriegs, als die EZB in der Umfrage im März eine Inflationserwartung von 4,0 Prozent ermittelt hatte. Bei der Umfrage im Oktober stieg die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre leicht auf 3,0 Prozent, von zuvor 2,9 Prozent. Die Erwartungen auf Sicht von fünf Jahren blieben hingegen unverändert bei 2,5 Prozent.