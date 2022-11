Stecken da nur die etwas abgeschwächten US-Inflationszahlen dahinter oder gibt es andere Gründe?

Die tieferen Inflationszahlen und das gesunkene Konsumentenvertrauen in den USA am Tag danach waren nur der Auslöser, der die Kaskade in Gang gesetzt hat. Damit der Dollar so stark fällt, müssen Trades mit sehr grossen Volumen stattgefunden haben. Der naheliegendste Grund liegt in grossen Long-Positionen auf einen steigenden Dollar, die beim Einsetzen der Verluste schon fast panikartig geschlossen werden mussten und immer mehr Stop-Loss-Aufträge getriggert haben. Woher diese kamen, ist schwierig zu sagen.