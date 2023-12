Billigere Energie hat die deutsche Inflationsrate im November auf den niedrigsten Stand seit fast zweieinhalb Jahren gedrückt. Die Verbraucher mussten für Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 3,2 Prozent mehr bezahlen als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag eine frühere Schätzung bestätigte. «Die Inflationsrate hat sich den fünften Monat in Folge abgeschwächt», sagte Behörden-Präsidentin Ruth Brand. Im Oktober lag die Teuerung noch bei 3,8 Prozent und im August bei 6,1 Prozent. Von Oktober auf November sanken die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent und damit so stark wie seit knapp einem Jahr nicht mehr.