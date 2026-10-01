Nach einem ersten Kurs von 56 Franken und einem zwischenzeitlichen Anstieg bis auf 140 Franken schlossen die Titel schliesslich bei 85 Franken. Insgesamt wechselten am ersten Handelstag knapp 111'000 Aktien des Börsenneulings die Hand, was einem Handelsvolumen von etwa 8,9 Millionen Franken entsprach. Auf Basis der ausstehenden rund 4,7 Millionen Aktien ergibt sich für das unter dem Tickersymbol «INFO» kotierte Unternehmen ein Börsenwert von etwa 397 Millionen Franken.