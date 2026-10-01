Der erste Kurs für den Börsenneuling lag am Donnerstagmorgen bei 56,00 Franken. Bis um 9.16 Uhr hatten zunächst 2256 Aktien die Hand gewechselt. Auf Basis des Eröffnungskurses und ausstehenden rund 4,7 Millionen Aktien ergibt sich für das unter dem Tickersymbol «INFO» kotierte Unternehmen ein Börsenwert von rund 260 Millionen Franken.