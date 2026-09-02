Infracore will zudem nach einer Stabilisierung des Kerngeschäfts von GZO die etappenweise Fertigstellung des noch nicht vollendeten Erweiterungsbaus finanzieren. Eine Kapitalerhöhung durch die Aktionärsgemeinden sei im Rahmen des Angebots nicht nötig. Zudem soll die Dividende für die Gläubiger gegenüber der bisherigen Lösung deutlich steigen.