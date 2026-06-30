Sollte die Nachfrage das Angebot übersteigen, kann der Grossaktionär Medical Properties Trust, der rund 70 Prozent ​an ​Infracore hält, Titel aus ⁠dem eigenen Bestand platzieren. Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft ​Aevis Victoria will ihre ⁠Beteiligung von gegenwärtig rund 30 Prozent behalten. Begleitet wird die ‌Transaktion von der US-Grossbank Citigroup und der Zürcher Kantonalbank. Börsengänge mit einer Kapitalaufnahme waren in der Schweiz zuletzt ‌selten. Das letzte grössere IPO war das ​des Marktplatz-Anbieters Swiss Marketplace Group im September 2025.