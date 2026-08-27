Die Halbjahreszahlen waren ebenfalls bereits vor rund drei Wochen publiziert worden. So stiegen die Mieterträge um 5,3 Prozent auf 35,9 Millionen Franken. Der operative Gewinn (EBITDA) legte um 3,6 Prozent auf 32,4 Millionen zu und der Reingewinn um 5,5 Prozent auf 22,8 Millionen.