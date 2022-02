In den Inseraten auf Immoscout wurden Einfamilienhäuser im Januar im Vergleich zum Dezember im Durchschnitt zu 0,6 Prozent höheren Werten angeboten. Die Preise der Eigentumswohnungen sind derweil um 0,3 Prozent gestiegen, wie es in dem am Mittwoch von Immoscout24 und dem Beratungsunternehmen IAZI publizierten Swiss Real Estate Offer Index heisst.

Noch deutlicher zeigt sich die gestiegene Nachfrage nach Eigenheimen mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate. Seither sind die Häuserpreise um 6,9 Prozent, die Preise für Eigentumswohnungen um 7,2 Prozent in die Höhe geklettert.

Kaum veränderte Mieten

Die Wohnungsmieten haben sich im Januar im Vergleich zum Vormonat schweizweit im Durchschnitt indes kaum verändert, Bewegungen gab es allerdings in den einzelnen Regionen. Während die Mieten in der Genferseeregion (+1,3%) und im Tessin (+2,0%) gestiegen sind, war in der Grossregion Zürich (-1,3%) und in der Nordwestschweiz (-0,4%) ein Rückgang zu beobachten.

Kaum bewegt haben sich die Mieten im Mittelland (-0,1%), in der Zentralschweiz (-0,1%) und in der Ostschweiz (+0,1%). Und auch verglichen mit dem Vorjahr ist bei den Mietangeboten in der Schweiz nur ein leichter Rückgang von 0,3 Prozent auszumachen.

(AWP)