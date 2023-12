Die angeschlagene Signa Holding des Tiroler Investors Rene Benko hat einem Insider zufolge zwei zentrale Aufsichtsgremien aufgelöst. Das Group Executive Board und der Beirat existierten nicht mehr, erklärte eine mit den Vorgängen vertraute Person am Donnerstag. Die Auflösung werde Kosten sparen, weil Mitglieder für ihre Tätigkeit in beiden Gremien bezahlt worden seien. Im Beirat sassen unter anderem Signa-Gründer Benko sowie der ehemalige österreichische Kanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ). Zuerst hatte der österreichische Sender ORF über den Vorgang berichtet. Signa war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Benkos Signa Holding hat mit über fünf Milliarden Euro an Schulden die bisher grösste Insolvenz in Österreich hingelegt und am 29. November das Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt.