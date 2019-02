Der aktuelle Favorit für seine Nachfolge ist Tobias Vogel, Leiter Aktien in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, der derzeit von London aus arbeitet, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, die um Anonymität baten, weil es sich um vertrauliche Informationen handelt. Winter ist ein Marktveteran, der 1979 seine Bankkarriere begann und vor etwa 23 Jahren zur UBS kam, geht aus seinem LinkedIn-Profil hervor.

Ein Sprecher der UBS sagte, die Bank äussere sich nicht zu Personalspekulationen. Winter und Vogel lehnten eine Stellungnahme ab.

Winters Weggang kommt in einer Zeit der Umbrüche für die UBS, die sich in einem frühen Stadium der Nachfolgeplanung für Chief Executive Officer Sergio Ermotti befindet. Ein potenzieller Kandidat für den Spitzenjob ist Kreisen zufolge Christian Meissner, eine ehemalige Führungskraft bei Bank of America.

Die deutsche Tochtergesellschaft der UBS, die UBS Europe SE, hat für die Gruppe an Bedeutung gewonnen, nachdem die Bank darin mehrere europäische Vermögensverwaltungs-Sparten gebündelt hat. Die Schweizer Bank wählte Frankfurt auch als EU-Drehscheibe nach dem Brexit, sagte Ermotti im vergangenen Jahr gegenüber Bloomberg TV.

Winter, der auch Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Auslandsbanken in Deutschland ist, kam zur UBS nach Stationen bei Citibank und Bankers Trust (LinkedIn). Vogel ist seit 2007 bei der Bank und hat zuvor für Cazenove gearbeitet, wie sein Profil auf LinkedIn zeigt.

(Bloomberg)