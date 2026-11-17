Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. EZB-Chefin Christine Lagarde tritt im Februar vorzeitig ab. De Cos rangelt mit dem Niederländer Klaas Knot um ihre Nachfolge. Der Posten wird im Rahmen eines Personalpakets auf europäischer Ebene geklärt.
Dazu gehört auch die Position der deutschen EZB-Direktorin Isabel Schnabel, die Anfang Januar vorzeitig ausscheidet. Zudem wird Mitte 2027 der Posten des EZB-Chefvolkswirt frei. Für die Nachfolge des Iren Philip Lane will Deutschland den Top-Ökonomen Markus Brunnermeier nominieren.
(Reuters)