Das erfuhr ‌die Nachrichtenagentur Reuters am ‌Dienstag von ​mit der Angelegenheit vertrauten Personen. EZB-Chefin Christine Lagarde tritt im Februar vorzeitig ab. De Cos rangelt mit ‌dem Niederländer Klaas Knot um ihre Nachfolge. Der Posten wird im ​Rahmen eines Personalpakets auf europäischer ​Ebene geklärt.