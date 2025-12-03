Die USA haben Sanktionen gegen Lukoil, den grössten privaten Ölproduzenten Russlands, verhängt, um den Druck auf Moskau zu erhöhen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Die Sanktionen zwingen Lukoil, sich von Auslandsvermögen zu trennen. Das Interesse an den Beteiligungen ist gestiegen, seit das US-Finanzministerium im vergangenen Monat grünes Licht für Gespräche mit Lukoil gegeben hat. Die Erlaubnis für die Verhandlungen gilt bis zum 13. Dezember. Ein mögliches Geschäft müsste ebenfalls vom Ministerium genehmigt werden. Auch Exxon Mobil und Chevron haben sich Insidern zufolge an die US-Behörden gewandt.