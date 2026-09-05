Mit einer angestrebten Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar wäre der Börsengang einer ​der höchstbewerteten der Geschichte und ein ​wichtiger Test für das ​Interesse der Anleger an der rasant wachsenden KI-Branche. ‌Anthropic verhandle noch über eine Kreditlinie von 15 Milliarden Dollar, hiess es aus den Kreisen weiter. ​Das ​Unternehmen und die ⁠beteiligten Banken lehnten eine Stellungnahme ​ab oder waren ⁠zunächst nicht zu erreichen. Im Juni ging ‌bereits Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX mit einer Rekordbewertung von 1,77 Billionen Dollar an ‌die Börse.