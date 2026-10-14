Ende Juni betrieb TAP eine aktive ⁠Flotte von 101 Flugzeugen, die weltweit 93 Ziele bedienten: ​52 in Europa, 16 ⁠in Süd- und Mittelamerika, 14 in Afrika und 11 in Nordamerika. Im ersten Halbjahr ‌2026 beförderte TAP mit 8,2 Millionen Passagieren so viele Fluggäste wie nie zuvor. Zugleich kletterten die operativen Erlöse um 4,3 Prozent auf 2,04 ‌Milliarden Euro – ebenfalls ein Höchstwert. Allerdings weitete sich der Nettoverlust im ersten ​Halbjahr von 70,7 Millionen Euro im Vorjahr auf 99,2 Millionen Euro aus, was vor allem auf gestiegene Kerosinkosten zurückzuführen war.