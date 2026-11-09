BASF-Chef Markus ⁠Kamieth hatte zuletzt öffentlich argumentiert, eine Fusion schaffe einen ​stärkeren europäischen Chemiekonzern, der besser ⁠gegen die wachsende Konkurrenz aus Asien und dem Nahen Osten bestehen könne. Noch ‌am Wochenende reiste der Manager in die USA. Wie Kamieth auf LinkedIn mitteilte, stehen am Montag in New York Gespräche mit Investoren auf dem Programm. ‌Am Dienstag wird der Konzern im Bundesstaat Louisiana eine neue MDI-Anlage ​einweihen - mit einem Volumen von rund einer Milliarde Dollar das bislang grösste Einzelinvestitionsprojekt von BASF in den USA.