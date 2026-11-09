An der Runde hätten die Vorstandsvorsitzenden und die Finanzchefs beider Unternehmen teilgenommen, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Über die Inhalte wurde zunächst nichts bekannt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor über Pläne für ein solches Treffen am Wochenende berichtet. Sprecher von Evonik und BASF wollten sich nicht dazu äussern.
BASF hat Evonik ins Visier genommen, die Essener hatten zuletzt aber auch eine nachgebesserte Offerte des grösseren Konkurrenten aus Ludwigshafen von 24,00 Euro je Aktie zurückgewiesen. Komplett zugeschlagen hatte Evonik die Tür für Gespräche allerdings nicht: Der Vorstand hatte Ende Oktober zwar formelle Verhandlungen abgelehnt und auf die Eigenständigkeit des Unternehmens gepocht, sich aber zu einem «rein informativen und vertraulichen Austausch» bereit erklärt. Dabei wolle man die eigene Position erläutern und BASF die Gelegenheit geben, ihre Motive darzulegen.
Die Essener hatten bei der Veröffentlichung ihrer Quartalsbilanz am Dienstag unterstrichen, dass sie ihre Zukunft aus eigener Kraft gestalten können. «Evonik ist gross genug, Evonik ist stark und wir machen Evonik gerade noch stärker», hatte Finanzchef Michael Rauch gesagt. Der Spezialchemiekonzern schaue sich zudem selbst nach Zukäufen um.
BASF-Chef Markus Kamieth hatte zuletzt öffentlich argumentiert, eine Fusion schaffe einen stärkeren europäischen Chemiekonzern, der besser gegen die wachsende Konkurrenz aus Asien und dem Nahen Osten bestehen könne. Noch am Wochenende reiste der Manager in die USA. Wie Kamieth auf LinkedIn mitteilte, stehen am Montag in New York Gespräche mit Investoren auf dem Programm. Am Dienstag wird der Konzern im Bundesstaat Louisiana eine neue MDI-Anlage einweihen - mit einem Volumen von rund einer Milliarde Dollar das bislang grösste Einzelinvestitionsprojekt von BASF in den USA.
(Reuters)