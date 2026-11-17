Nach ​mehr als zwei Jahren erbitterter Debatten um die Begrenzung von Auslandsrisiken hat die UBS Insidern zufolge die Hoffnung auf ein günstiges Ergebnis der parlamentarischen Debatte weitgehend ‌aufgegeben. Ein Kompromiss in letzter Minute ist vor der endgültigen Verabschiedung in den kommenden Wochen zwar noch möglich. Die Bank rechne jedoch lediglich mit symbolischen Zugeständnissen, hiess es in den Kreisen. Bleibt es bei 90 Prozent, müsste die UBS mit den neuen Regeln ​insgesamt 18 Milliarden ​Dollar mehr Kapital halten als bisher. Damit müsste der Konzern ⁠wohl die Ausschüttungen an die Aktionäre einschränken.