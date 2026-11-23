Einige Finanzinstitute schränkten den Zugriff dieser Programme auf ihre IT-Systeme ein, sagten ‌mehrere Insider ⁠am Montag. Dies gelte inzwischen nicht nur für externe KI-Agenten, die etwa von Kunden ⁠verwendet werden, sondern auch für intern genutzte. Der Grund hierfür sei die jüngste Serie von Cyberangriffen durch ausser ‌Kontrolle geratene KI-Modelle. Um ähnliche Vorfälle zu verhindern, würden KI-Agenten ‌von kritischen Systemen ferngehalten. Gleichzeitig investierten die Banken ​verstärkt in Cybersicherheit, um potenziell schädliche Aktivitäten rasch zu erkennen und zu bekämpfen. Darüber hinaus arbeiteten sie an Notfallplänen, sollte ein KI-Agent abgeschaltet werden müssen.