Bessent hatte am Sonntag in New York Gespräche mit dem chinesischen Vizeregierungschef He Lifeng geführt, bei denen KI ein Schwerpunktthema ​war. Das Treffen fand im Vorfeld ​des für diese Woche geplanten Gipfels ​zwischen Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington statt. Im Anschluss ‌an die Gespräche erklärte Bessent, Washington habe einen neuen Warnmechanismus für KI-Sicherheit sowie einen amerikanisch-chinesischen KI-Dialog vorgeschlagen. Dabei liege ein ​besonderes Augenmerk ​auf der nationalen Sicherheit.