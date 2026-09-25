Mittelgrosse Institute wie Western Alliance ‌oder Zions könnten zudem die Marke von 100 Milliarden Dollar überschreiten, ohne alle in dieser Kategorie dann üblichen Auflagen erfüllen zu müssen. Die Änderungen ‌könnten auch zu einer Konsolidierung bei mittelgrossen Banken führen, hiess ​es in den Kreisen weiter. Viele Institute hätten aus Sorge vor dem Überschreiten der Schwellenwerte bislang vor Übernahmen zurückgeschreckt.