Die Teuerungsrate im Euroraum war im August auf ​3,2 Prozent gestiegen. Wegen des Iran-Krieges und der ​damit verbundenen höheren Benzin- und Gaspreise ​rechnen einige Experten bis zum Jahresende mit einem Anstieg auf vier Prozent. ‌Der Preisschub bei Energie hat an den Finanzmärkten die Wetten auf weitere Zinserhöhungen angeheizt. Dabei wird auch darüber spekuliert, ob die EZB bereits ​Ende ​Oktober den nächsten Schritt ⁠nach oben machen könnte.