Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sind zuversichtlicher für die Konjunktur in Deutschland. ⁠Sie erhöhten ihre Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr auf 1,3 Prozent und auf 1,1 Prozent für 2027, wie ‌die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von Personen erfuhr, die mit dem ‌gemeinsamen Herbstgutachten der Institute vertraut sind. Es trägt ​den Namen «Aufschwung mit Strukturproblemen - Finanzpolitik auf Abwegen.» Im April hatten die Ökonomen und Regierungsberater noch damit gerechnet, dass das BIP 2026 nur um 0,6 Prozent steigt und im nächsten Jahr um 0,9 Prozent zulegt. Zuerst hatte das «Handelsblatt» über die höhere Prognose berichtet.