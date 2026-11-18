Institutionelle Anleger in der Schweiz wollen im kommenden Jahr verstärkt auf europäische Aktien setzen. US-Aktien stehen dagegen weniger hoch im Kurs, wie eine Umfrage der Investmentgesellschaft Natixis zeigt. Gleichzeitig wachsen die Zweifel, ob der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) die hohen Erwartungen der Anleger erfüllen kann.
Laut der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage planen 53 Prozent der befragten Schweizer Investoren, ihr Engagement in europäischen Aktien zu erhöhen. Bei US-Aktien haben dies dagegen nur 27 Prozent vor.
Zwar gehen 80 Prozent der Befragten davon aus, dass KI das Wachstum an den Finanzmärkten in den nächsten 20 Jahren stützen wird. Gleichzeitig bezweifeln jedoch 70 Prozent, dass KI die Produktivitätssteigerungen bringen wird, die in den Aktienkursen bereits eingepreist sind.
Zudem befürchten 60 Prozent der Schweizer Anleger, dass eine Verlangsamung der Investitionen in KI das Wirtschaftswachstum belasten könnte. Weitere 70 Prozent rechnen damit, dass Fortschritte bei KI die Konzentrationsrisiken an den Aktienmärkten verstärken werden.
Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage von Coredata Research im Auftrag von Natixis Investment Managers. Im September und Oktober 2026 wurden weltweit 515 institutionelle Anleger aus 28 Ländern befragt, darunter 30 aus der Schweiz.
(AWP)