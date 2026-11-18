Institutionelle Anleger in der Schweiz wollen im kommenden Jahr verstärkt auf europäische Aktien setzen. US-Aktien stehen dagegen weniger hoch im Kurs, wie eine Umfrage der Investmentgesellschaft Natixis zeigt. Gleichzeitig wachsen die Zweifel, ob der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) die hohen Erwartungen der Anleger erfüllen kann.