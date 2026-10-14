Die IEA warnte zudem vor weitreichenden wirtschaftlichen Folgen. Die Rekordpreise für Diesel trieben bereits die ​Kosten für ​Waren in die Höhe, ⁠belasteten die Realeinkommen und die Konjunktur. ​Zwar erwarte die IEA ⁠eine Erholung der weltweiten Raffinerieproduktion gegen Ende des Jahres. ‌Dies werde jedoch nicht ausreichen, um das in diesem Jahr entstandene Defizit auszugleichen. Für 2027 rechnet die ‌IEA jedoch mit einem Anstieg des weltweiten Ölangebots, ​der den Markt wieder in einen Überschuss kippen lassen könnte.