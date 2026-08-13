Als Folge der US-Politik zur Senkung von Medikamentenpreisen seien rund ein Drittel dieser Medikamente nicht mehr für die Vergütung durch die Schweizer Krankenkassen eingereicht worden. Eine Umfrage unter den Mitgliederfirmen habe gezeigt, dass sich Arzneimittelhersteller nicht mehr in der Lage sähen, unter den aktuellen Rahmenbedingungen neue Therapien zeitnah in der Schweiz zu lancieren, um die Preise in den USA nicht zu gefährden, teilte Interpharma am Donnerstag mit.