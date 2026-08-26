Die Papiere von Intuit brechen im vorbörslichen US-Handel um fast zehn Prozent ein. Der Softwarekonzern bietet unter anderem Steuersoftware wie TurboTax an.
Grund für den Kurseinbruch sind Quartalszahlen: Für das erste Quartal geht der Konzern von Einnahmen zwischen 4,29 und 4,31 Milliarden Dollar aus. Analysten hatten mit 4,36 Milliarden Dollar gerechnet. Auch die Jahresprognose fiel schwächer aus als erwartet. Als Grund nannte Intuit den Kampf um Kundenwachstum und Marktanteilsgewinne, der die Erlöse kurzfristig belasten dürfte.
(Reuters)