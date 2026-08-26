Grund für den Kurseinbruch sind Quartalszahlen: Für ⁠das erste Quartal geht der Konzern von Einnahmen zwischen 4,29 und 4,31 Milliarden Dollar aus. Analysten hatten mit 4,36 ‌Milliarden Dollar gerechnet. Auch die Jahresprognose fiel schwächer aus als ‌erwartet. Als Grund nannte Intuit den Kampf um ​Kundenwachstum und Marktanteilsgewinne, der die Erlöse kurzfristig belasten dürfte.