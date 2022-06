2021 kletterte die Vermögen in dem Bereich um 30 Prozent auf 1,98 Billionen Franken, wie einer am Donnerstag veröffentlichten Studie von Swiss Sustainable Finance zu entnehmen war. Im Vorjahr hatte sich das Plus auf 31 Prozent belaufen.

Neben der positiven Marktentwicklung führten die Studienautoren den Zuwachs auch auf den immer breiteren Einsatz von nachhaltigen Anlageansätze zurück. Nachdem sich Markt bisher fast ausschließlich auf Klimarisiken konzentriert habe, rücke die Abhängigkeit der Weltwirtschaft von der Natur und der Biodiversität immer mehr in den Vordergrund.

(Reuters)