Dafür waren neben positiven Neubewertungseffekten auch deutlich höhere Mieteinnahmen verantwortlich. Die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre ist derweil durch Sondereffekte schwer vergleichbar. Die Mieterträge stiegen um 24 Prozent auf 79,8 Millionen Franken, wie Investis am Mittwoch mitteilte. Bereits Ende August hatte Investis verlauten lassen, dass die Steigerung der Mieteinnahmen die eigene Prognose von plus 21 Prozent übertreffen werde. Der Leerstand stieg leicht auf 2,0 Prozent von 1,9 Prozent im Vorjahr.